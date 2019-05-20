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Tartıştığı 29 yıllık eşini öldüren çiftçi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 18:01 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Çine ilçesinde, tartıştığı 29 yıllık eşi Nergis Yavaş'ı (45), 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hüsamettin Yavaş (51), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tartıştığı 29 yıllık eşini öldüren çiftçi tutuklandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Çine ilçesinde, tartıştığı 29 yıllık eşi Nergis Yavaş'ı (45), 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hüsamettin Yavaş (51), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Çine'nin kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası, çiftçi Hüsamettin Yavaş, dün saat 07.00 sıralarında, 29 yıllık eşi Nergis Yavaş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüsamettin Yavaş, mutfaktan aldığı bıçakla eşini vücudunun 15 ayrı yerinden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Nergis Yavaş, olay yerinde yaşamını yitirirken, Hüsamettin Yavaş, 07 GUK 55 plakalı pick-up kamyoneti ile kaçtı. Bir süre sonra kamyonetiyle teslim olmak için gittiği Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü girişindeki beton bariyere çarpan Yavaş, yaralandı. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavaş, buradaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Eşini öldüren koca Yavaş, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Nergis Yavaş'ın cesedi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından Nergis Yavaş'ın yakınları tarafından alınan Nergis Yavaş'ın cenazesi, aynı gün akşam saatlerinde, son kez Yeniköy Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasından sonra Yeniköy Mahallesi Mezarlığı'na götürülen Nergis Yavaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Eşini öldüren Hüsamettin Yavaş ise jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Tartıştığı 29 yıllık eşini öldüren çiftçi tutuklandıTartıştığı 29 yıllık eşini öldüren çiftçi tutuklandıTartıştığı 29 yıllık eşini öldüren çiftçi tutuklandı

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