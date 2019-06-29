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Tartıştığı 4 kişi tarafından dövüldü, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 17:54 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekânından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31), yaşamını yitirdi.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bir eğlence mekânından çıkışta 4 kişi tarafından dövülen Ramazan Öksüz (31), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Bozcaada ilçesi Arka Deniz mevkiinde meydana geldi. Ramazan Öksüz, bir eğlence mekanında eğlendikten sonra çıkışta, 4 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Grubun tekmeleyip, yumrukladığı Öksüz, yerde hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Ramazan Öksüz, sağlık ekibinin yaptığı 45 dakikalık kalp masajına rağmen, hayata döndürülemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Öksüz'ü döven 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

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