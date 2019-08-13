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Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 17:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yaşayan Asilhan Ç.(19), tartıştığı ablası Kader Ç.'yi (20) ensesinden bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü

Bülent TATOĞULLARI- Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yaşayan Asilhan Ç.(19), tartıştığı ablası Kader Ç.'yi (20) ensesinden bıçaklayarak öldürdü. Asilhan Ç., ardından bileğini keserek intihara kalkıştı.
Olay saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki gecekonduda geldi. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 8 aydır annesiyle İstanbul'da yaşayan Kader Ç., dün Aksu'da babası ile kardeşinin oturduğu gecekonduya geldi. Bugün akşam saatlerinde Kader Ç. ile kardeşi Asilhan Ç. arasında tartışma çıktı. Ablasının İstanbul'a dönmesini isteyen Asilhan Ç., kavganın büyümesi üzerine Kader Ç.'yi ensesinden bıçakladı. Asilhan Ç., ardından eline geçirdiği maket bıçağıyla bileğini keserek intihara kalkıştı.
Sesleri duyan baba Mustafa Ç. ile diğer yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Kader Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Asilhan Ç. ise ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Asilhan Ç., buradaki müdahalenin ardından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kader Ç.'nin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdüTartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdüTartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdüTartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü

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