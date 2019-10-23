Tartıştığı adama kurşun yağdırıp halk otobüsüyle kaçmaya çalıştı

Antalya’da bir kişi, araç içerisinde tartıştığı şahsı tabancayla yaraladı. Olay sonrası halk otobüsüyle kaçan şüpheli, takip edildiğini fark edince otobüsten aşağıya atlayarak kaçmaya devam etti. Şahıs, inşaat halindeki bir apartmanın bodrum katında kıskıvrak yakalandı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Yeni Emek Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ADF 729 plakalı otomobili kullanan Nafiz G. ile yine araçtaki Yusuf A.(41) ve Gizem A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, aracın arka koltuğunda oturan Yusuf A., yanındaki tabancayı çıkartıp önce araç içerisinde ardından aracın dışına çıkıp Nafiz G.’ye 3 el ateş etti. Sırtına ve bacağına isabet eden kurşunlar sonrası Nafiz G. yaralandı. Şüpheli Yusuf A. ise halk otobüsüne binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Nafiz G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.