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Tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da tartıştığı adamı bıçaklayarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’da tartıştığı adamı bıçaklayarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 30 yaşındaki Akdulkadir Akbulut ile Yasemin A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Yasemin A., Akbulut’u bıçaklayarak yaraladı. Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polise teslim olan Yasemin A. ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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