HABER

Tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 01:13 | Son Güncelleme

Sivas’ta alkollü olduğu iddia edilen şahıs, çocuk kavgası yüzünden tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saçma yağdırdıOlay saat 23.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi.

Tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saldırdı

Sivas’ta alkollü olduğu iddia edilen şahıs, çocuk kavgası yüzünden tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saçma yağdırdı
Olay saat 23.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan iki katlı evin birinci katında yaşayan Mü. K., Malatya’dan cenazeden geldiği sırada sokak üzerinde tanımadığı bir kişinin çocuğuna tepki gösterdiğini gördü. İsmi öğrenilemeyen şahsın yanına giderek kısa süreli tartışan M.K. daha sonra çocuğunu yanına alarak evine girdi. Bir süre sonra evinden pompalı tüfek alan ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs tekrar sokağa dönerek M. K.’nın evine ateş açtı. Eve isabet eden saçmalarla aile büyük korku yaşadı. Ailenin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri pompalı tüfekle korku saçan şahsı yakalayarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede şahsın 10 el ateş ettiği tespit edildi. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği evin camı kırılırken, duvarında da delikler oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saldırdı

Tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saldırdı

Tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saldırdı

Tartıştığı adamın evine pompalı tüfekle saldırdı

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktıTakla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
Akhisar’da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandıAkhisar’da uyuşturucudan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahla PTT'yi soydu!

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.