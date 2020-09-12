HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tartıştığı ağabeyi ile kuzenine kurşun yağdırdı!

Tartıştığı ağabeyi ile kuzenine kurşun yağdırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2020 20:13 | Son Güncelleme

Ordu'da, Olcay Ç. (40), seyyar sebze satışı üzerine aralarında ortaklık bulunan ağabeyi Nihat Ç. (47) ve kuzeni Servet Ç.'yi (40) tabancayla 14 el ateş edip, vurarak yaraladı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Olcay Ç., bir süre sonra teslim oldu.

Tartıştığı ağabeyi ile kuzenine kurşun yağdırdı!

Olay, saat 16.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sivil Savunma köprüsü girişinde seyyar sebze satışı üzerine aralarında ortaklık bulunan Olcay Ç., ağabeyi Nihat Ç. ve kuzeni Servet Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Olcay Ç. tabancasıyla 14 el ateş etti.

YARALILAR AMELİYATA ALINDI

Kurşunların isabet ettiği Nihat ile Servet Ç. yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralılar ameliyata alınırken, silahlı saldırgan da polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
4 gündür haber alınamıyordu! Mustafa dededen acı haber4 gündür haber alınamıyordu! Mustafa dededen acı haber
Tıp öğrencisi Merve Mercan ülkeyi yasa boğdu!Tıp öğrencisi Merve Mercan ülkeyi yasa boğdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisinde yeni gelişme
Başkan Böcek'in koronavirüs tedavisinde yeni gelişme
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Çok konuşulan klibin perde arkası da olay!
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İlginizi Çekebilir
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 gündür haber alınamıyordu! Mustafa dededen acı haber
4 gündür haber alınamıyordu! Mustafa dededen acı haber
'Evde ceset var' ihbarına gittiler, büyük şok yaşadılar
'Evde ceset var' ihbarına gittiler, büyük şok yaşadılar
Gümüşhane'de anne kızın acı ölümü! Kuşburnu toplarken...
Anne kızın acı ölümü! Kuşburnu toplarken...
Ana vatanı Kuzey Amerika! 'Süper meyve' Aronya’yı, Akçaabat'ta yetiştirdi
'Süper meyve' Aronya’yı, Akçaabat'ta yetiştirdi
Ortaköy'de korkutan kaza! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Ölümden saniyelerle kurtuluş anbean görüntülendi
İntihar eden Melisa'nın kabri başına duygu dolu mektup
İntiharı herkesi şoke etmişti! Duygu dolu mektup
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.