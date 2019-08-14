Tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Gökhan Yamak (38), bayram tatili için geldiği köyünde tartıştığı ağabeyi Volkan Yamak'ı (39) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün gece Alaplı'ya bağlı Dağ köyünde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Gökhan Yamak, bayram tatili için geldiği köyünde aralarında husumet bulunan ağabeyi Volkan Yamak ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Gökhan Yamak, av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Volkan Yamak, kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gökhan Yamak jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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