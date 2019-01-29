Tartıştığı ağabeyini bacaklarından vurdu

Mummer İRTEM- Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da Tuncay Karlı (55), ağabeyi Koray Karlı'yı (61) çıkan tartışmada iki bacağından vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın birinci katında oturan Koray Karlı, alkol aldıktan sonra üst katta oturan kardeşi Tuncay Karlı’nın evine çıktı. İki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Tuncay Karlı, emekli astsubay olan babası Mustafa Karlı’ya (94) ait tabancayı alarak ağabeyi Tuncay'ı bacaklarından vurdu. Olaya tanıklık eden anne Cemile Karlı (88), balkona çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Koray Karlı, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan Tuncay Karlı, emniyetteki ilk ifadesinde, "Alkol aldık. Gece de alkol alıp kapıya dayandı. Ben de emekli astsubay olan babamın silahını alarak korkutmak istedim. O sırada silah ateş alınca ağabeyimi vurdum” dediği belirtildi.

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