Tartıştığı ağabeyini bıçakladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, kavga ettiği ağabeyini göğsünden bıçakla yaraladı.
İddiaya göre, S. A. B. D. ile kardeşi H.D. (17) arasında, Karargahtepe Mahallesi Atış Caddesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda H.D, ağabeyi S. A. B. D'yi göğsünden bıçakladı.
Çıkan kavga sırasında H.D. de başına aldığı darbe sonucu yaralandı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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