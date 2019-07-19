Tartıştığı ağabeyini kahvede bıçakladı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, Ozan Yücel (46), husumetli olduğu ağabeyi İsmet Yücel'i (53), karşılaştığı kahvehanede bıçaklayarak yaraladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından kaçan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün gece Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Özcan Yücel ve İsmet Yücel kardeşler kahvehanede karşılaştı. İki kardeş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Özcan Yücel, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak, ağabeyi İsmet Yücel'i karnından bıçakladı. İsmet Yücel kanlar içinde yere yığılırken, Ozan Yücel kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağabey, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından kaçan Ozan Yücel, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş Yücel, emniyette sorguya alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

