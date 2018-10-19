Tartıştığı ağabeyini öldürdü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da iki kardeş arasında yaşanan silahlı kavgada Mehmet Ayhan’ın (29) ateşlediği tabancayla ağabeyi Vedat Ayhan (34) hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet ve Vedat Ayhan adlı kardeşler arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet Ayhan’ın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği ağabeyi Vedat Ayhan kanlar içeresinde yere yığılırken, Mehmet Ayhan olay yerinden kaçtı. Olay yerinde yaşamını yitiren Ayhan’ın cesedi, polisin incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ağabeyinin ölümüne neden olan cinayet şüphelisi Mehmet Ayhan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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