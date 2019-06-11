Tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 202/53 Sokak'taki apartmanda ayrı dairelerde yaşayan Harun G. (39) ile kardeşi Turan G. (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Alt katında oturan ağabeyiyle balkonundan tartışmayı sürdüren Turan G, evden aldığı pompalı tüfekle üst kat balkonundan ağabeyine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Harun G, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evinde gözaltına alınan Turan G, güvenlik önlemleri altında polis merkezine götürüldü.

