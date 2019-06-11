HABER

Tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 20:45 | Son Güncelleme

Tartıştığı ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 202/53 Sokak'taki apartmanda ayrı dairelerde yaşayan Harun G. (39) ile kardeşi Turan G. (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Alt katında oturan ağabeyiyle balkonundan tartışmayı sürdüren Turan G, evden aldığı pompalı tüfekle üst kat balkonundan ağabeyine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Harun G, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evinde gözaltına alınan Turan G, güvenlik önlemleri altında polis merkezine götürüldü.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Keles’te yeni kaymakam görevine başladıKeles’te yeni kaymakam görevine başladı
Dün gece bir eve ateş açıp kaçmış ve arabasından cephanelik çıkmıştı! O olayda yeni gelişmeDün gece bir eve ateş açıp kaçmış ve arabasından cephanelik çıkmıştı! O olayda yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kardeş pompalı tüfek tartışma

En Çok Okunan Haberler

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

Herkesi şaşırtan tabela! Görenler fotoğrafını çekti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Hatay'da çöp konteynerinden yeni doğmuş kız bebek cesedi çıktı

Çöp konteynerinden çıktı! Görenleri kahretti

Sivas'ta 7 silah, 6 bıçakla yakalanan silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı

Dün gece bir eve ateş açıp kaçmış ve arabasından cephanelik çıkmıştı! O olayda yeni gelişme

Mogan Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu! Kahreden detay telefonundan çıktı

14 yaşındaki Adalet'in ölümünde korkunç iddia

Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.