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Tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.Olay, Nusaybin’e bağlı kırsal Toptepe Mahallesinde meydana geldi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bir kişi tartıştığı ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, Nusaybin’e bağlı kırsal Toptepe Mahallesinde meydana geldi. B.A., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşi A.A. (56) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., tüfekle A.A.’ya ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede A.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mardin Adli Tıp Morgunda yapılan otopsiden sonra A.A.’nın cansız bedeni defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
B.A. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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