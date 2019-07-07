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Tartıştığı aile bireylerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 08:45 | Son Güncelleme

ADANA'da Hasan Ramis T., tartıştığı ağabeyini, kız kardeşini, eniştesini ve komşusunu silahla yaraladı.

ADANA, (DHA)- ADANA'da Hasan Ramis T., tartıştığı ağabeyini, kız kardeşini, eniştesini ve komşusunu silahla yaraladı. Ağabey Süleyman T. hayatını kaybederken, diğer 3 kişi hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Pozantı ilçesi Akçatekir Yaylası Mehme Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Ağabeyi Süleyman T.'nin evine giden Hasan Ramis T. burada aile bireyleriyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Ramis T. üzerindeki tabancayı çıkararak ağabeyi Süleyman T., kız kardeşi Seher T., eniştesi Ramazan T. ve olay sırasında evde olan komşuları Sevim K.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ağabey Süleyman T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 3 yaralı ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sülayman T.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli Hasan Ramis T. polis tarafından gözaltına alındı.

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