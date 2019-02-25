HABER

Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 16:58 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece kulübünde tartıştığı akrabalarından 1kişiyi silahla öldürüp 2’sini yaralayan şahıs tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan bir gece kulübünde 24 Şubat tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Sinan Y.

Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece kulübünde tartıştığı akrabalarından 1kişiyi silahla öldürüp 2’sini yaralayan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan bir gece kulübünde 24 Şubat tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Sinan Y. isimli bir şahıs, Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam’ın bulunduğu gece kulübüne gitti. Mekanda husumetli olduğu akrabalarını gören Sinan Y., 3 kişinin olduğu masaya giderek tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Sinan Y., yanında taşıdığı silahı çekerek 3 kişiye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam kanlar içerisinde yerde kalırken, Sinan Y. geldiği otomobille kaçtı.
Başından vurularak ağır yaralanan Abdullah Sağlam, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan Sinan Y. ise, Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptığı aracını terk ederek kaçtı. Bir taksiye binerek uzaklaştığı tespit edilen saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Ekipler tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde kurşun yağdıran şahıs tutuklandı

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Yoldan çıkan araç takla attı: 4 yaralıYoldan çıkan araç takla attı: 4 yaralı
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaDenizli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Gören gözlerine inanamadı! Yerden kaşık kaşık yediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerini doldurmamız zor olacak

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Derbiye saatler kala Şenol Güneş'ten flaş karar!

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Klipten kaç para kazandığını açıkladı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

Akşener'e jet yanıt: İspatlayın adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.