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Tartıştığı amcasını bıçakla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:14 | Son Güncelleme

  Ankara'da sokakta yürüyen 4 kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi amcasını bıçakla yaraladı.

Ankara'da sokakta yürüyen 4 kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi amcasını bıçakla yaraladı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi Menekşe-2 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ç., amcası Mustafa Ç. (39) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sokakta yürüdüğü sırada aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Ahmet Ç., tartışmanın ardından amcası Mehmet Ç.'yi bıçakla yaraladı. Bacağından ve sırtından yaralanan Mehmet Ç., grubun yanından kaçarak yol üzerindeki gece kulübüne sığındı. İhbar üzerine gelen polis ve çarşı bekçileri, Ahmet Ç. ve diğer 2 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri, gece kulübü önünde yığılan Mustafa Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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