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Tartıştığı amcasını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 19:48 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde amcasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde tartıştığı amcasını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınar Mahallesi'nde Mustafa Kara (53) ile yeğeni Kenan Kara arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kara, amcası Mustafa Kara'yı bıçakladı.

Göğsünden yaralanan Kara, olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri Kenan Kara'yı gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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bıçak Erdemli Mersin tartışma

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