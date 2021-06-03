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  4. Minibüsü ateşe verdi, başına oturup bekledi! Sebebi 'pes' dedirtti

Minibüsü ateşe verdi, başına oturup bekledi! Sebebi 'pes' dedirtti

03.06.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de tartıştığı amcasının minibüsünü yakan kişi gözaltına alındı.

Minibüsü ateşe verdi, başına oturup bekledi! Sebebi 'pes' dedirtti

Olay Maden Mahallesi Peri Sokak’ta meydana geldi. Erol Sütçü dün akşam saatlerinde amcası Şenol Sütçü ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Erol Sütçü, amcasına tehditler savurarak, gitti. Saat 08.00'da Peri Sokak'a tekrar gelen Sütçü, evin önünde park halinde bulunan amcasına ait minibüsü ateşe verdi ve sokağın başında oturup bekledi. Yanan minibüsü fark eden komşular, itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekibi yanan minibüsü söndürürken, Erol Sütçü gözaltına alındı.

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"ARAMIZDA BİR HUSUMET YOKTU"

Babası Şenol Sütçü'ye ait minibüs yakılan Fatih Sütçü, "Bizim öz amcamızın oğlu yaktı. Madde bağımlısı, madde kullanıyordu. Maddenin etkisiyle sabah saat 08.00 gibi aracı yakmış. Komşular görmüş. Biz de söndürmeye çalıştık. Aracımız büyük ihtimalle perte çıktı zaten. Aramızda bir husumet yoktu, gayet aramız iyiydi. Aracın sahibi de benim babam. Babam kendisi ona bakıyordu, ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bir gün önce ufak bir tartışma olmuştu, tehdit etmişti. Bize bir şey yapamadı, aracı yaktı" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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yangın Sarıyer
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