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Tartıştığı amcasının oğlunu öldürdü

31.12.2020 18:31 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.Olay, Ceyhan’ın İnönü Mahallesi 758.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
Olay, Ceyhan’ın İnönü Mahallesi 758. Sokak’ta saat 15.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’da çalışan ve yılbaşından dolayı izne gelen Gökhan Y. (25), evlerinin önünde amcasının oğlu Ramazan Y. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Y., Gökhan Y.’ye tüfekle ateş açtı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göğsünden yaralanan Gökhan Y., kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gökhan Y.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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