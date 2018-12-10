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Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı, ardından kendini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 02:25 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iddiaya göre Şükrü Kendir (22), bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Naciye Kendir'i bıçaklayarak yaraladı, ardından bıçağı kendine saplayarak yaşamına son verdi.

Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı, ardından kendini bıçaklayarak öldürdü

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iddiaya göre Şükrü Kendir (22), bilinmeyen nedenle tartıştığı annesi Naciye Kendir'i bıçaklayarak yaraladı, ardından bıçağı kendine saplayarak yaşamına son verdi.
Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Mucize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Şükrü Kendir, annesi Naciye Kendir ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Şükrü Kendir, eline geçirdiği bıçakla annesine saldırdı. Naciye Kendir araya giren kızının oğluna engel olması sonucu hafif yaralandı. Şükrü Kendir ise daha sonra bıçağı kendine sapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Şükrü Kendir'e ilk müdahalede bulunarak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Şükrü Kendir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Naciye Kendir'e ise tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı, ardından kendini bıçaklayarak öldürdü

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