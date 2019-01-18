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Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 18:03 | Son Güncelleme

BURSA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Serkan Kaya (20), tartıştığı annesi Süsli Kaya'yı bıçaklayarak, öldürdü.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Serkan Kaya (20), tartıştığı annesi Süsli Kaya'yı bıçaklayarak, öldürdü. Gözaltına alınan Serkan Kaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı iddiasıyla ailesinin evden çıkmasına izin vermediği Serkan Kaya, gece yarısı annesi Süsli Kaya ile aynı konuyla ilgili tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serkan Kaya, annesi Süsli Kaya’yı bıçakladı. Süsli Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yıldırım İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Serkan Kaya ise sevk edildiği adliyede nöbetçi 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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