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Tartıştığı annesini boğarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Ordu'da annesini boğarak öldüren kişi gözaltına alındı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini boğarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde, Mert K. (28) ve birlikte yaşadığı annesi Meryem K. (50) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından annesini boğarak öldüren Mert K, yakınlarını arayarak annesinin fenalaştığını söyledi. Eve gelen yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Meryem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Meryem K'nin cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meryem K'nin otopsisinde, boynunda iz olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, durumu polise bildirdi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, Mert K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Mert K, adliyeye götürülüşü sırasında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.

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1 ölü adliye anne cinayet ordu

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