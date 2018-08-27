Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Cuma A., tartıştığı arkadaşı Murat Bodur'u (45) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün gece Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Lokantacılık yapan Murat Bodur, arkadaşı Cuma A.’nın işlettiği bakkal dükkanına gitti. Burada iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cuma A., Murat Bodur'u bıçakladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülen Bodur, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Murat Bodur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.
Gözaltına alınan Cuma A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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