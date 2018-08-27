HABER

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 14:37 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te Cuma A., tartıştığı arkadaşı Murat Bodur'u (45) bıçaklayarak öldürdü.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Cuma A., tartıştığı arkadaşı Murat Bodur'u (45) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Lokantacılık yapan Murat Bodur, arkadaşı Cuma A.’nın işlettiği bakkal dükkanına gitti. Burada iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cuma A., Murat Bodur'u bıçakladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülen Bodur, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Murat Bodur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi.

Gözaltına alınan Cuma A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNERKenan söyledi, Özge ile Irmak coştuKenan söyledi, Özge ile Irmak coştu
Yolda yürürken, tabancayla vurularak yaralandıYolda yürürken, tabancayla vurularak yaralandı
Kadın çoraplı gaspçı, 2 saat sonra eğlence merkezinde yakalandıKadın çoraplı gaspçı, 2 saat sonra eğlence merkezinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

65 yaş aylığında yeni düzenleme geliyor! 1 Eylül'de başlıyor

65 yaş aylığında yeni düzenleme geliyor! 1 Eylül'de başlıyor

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.