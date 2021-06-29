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Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı

29.06.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavgada arkadaşı Kifayet A.’yı bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu Hasan K., apartmanın 4'üncü katından atladı. Kifayet A. ile Hasan K. hastanede tedaviye alındı.

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı

Olay, saat 12.00 sıralarında, Hacıkaplanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

ARKADAŞINI BIÇAKLAYIP BALKONDAN ATLADI

Afganistan uyruklu Kifayet A. ile ev arkadaşı Hasan K. arasında belirlemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan K., Kifayet A.'yı bıçakladı. Olayın ardından balkondan atlayan Hasan K. yaralandı.

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VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Hasan K. ile 2 yerinden bıçaklanan Kifayet A., ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale
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