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Tartıştığı arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu Amanullah Kamardin’in öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu Amanullah Kamardin’in öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arka arkaya bıçak darbesine maruz kalan Kamardin’in bir süre sonra yere yığıldığı görülürken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zeytinburnu, Gökalp Mahallesi’nde 17 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. İnşaat işçisi olarak çalışan ve aynı evde yaşayan Şapur M. ve Turalay S. isimli şahıslar Amanullah Kamardin’le bir araya gelerek aralarındaki borç konusuyla ilgili konuşmaya başladı. Şahısların arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Bunun üzerine Şapur M. sokakta Amanullah Kamardin’i bıçakladı. Arkadaşlarının kanlar içinde yerde kaldığını gören Şapur M., Turalay S. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Bıçak darbeleri sonucunda Amanullah Kamardin kanlar içerisinde yere yığılırken vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Kamardin’i Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kamardin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Afgan uyruklu Amanullah Kamardin’in hayatını kaybetmesiyle devreye Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kaçan şüphelilerin eşkallerini tespit ederek peşlerine düştü. Yürütülen soruşturmada ekipler Şapur M.’nin Büyükçekmece’de, Turalay S.’nın ise Kartal’da saklandığını tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler sorguya alındı. Şüphelilerin Amanullah Kardin’e Afganistan’a ait yöresel ürünler satılacağı bir dükkan açmak için para verdiklerini ancak kendisinin işi kurmadığını belirterek dolandırıldıklarını söylediği öğrenildi.

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