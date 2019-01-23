Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakla yaraladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da birlikte alkol alıp eğlenen arkadaşlar arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, kanlı bitti. Fikret A., arkadaşı Hakan Gülpınar'ı kalbinden bıçaklayarak, yaraladı. Gülpınar, tedavi altına alınırken olaydan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Olay, dün gece yarısı Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2339 Sokak'taki bir sitenin otoparkında meydana geldi. Fikret A. ve Hakan Gülpınar, birlikte gittikleri bir arkadaşlarının evinde alkol alıp eğlendi. Ancak ilerleyen saatlerde ikili arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan Gülpınar ile ev sahibi, Fikret A.'yı tartaklayıp, evden attı. Kavga, sitenin otoparkında da devam etti. Fikret A., arkadaşı Hakan Gülpınar'ı kalbinden bıçaklayarak, yaraldı. Gülpınar, çağırılan ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Gülpınar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Fikret A., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yakaladı. Fikret A., öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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