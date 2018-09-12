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Tartıştığı arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

Cinayet öncesi yaşanan tartışma kamerada   Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Esenyurt'ta, iki arkadaş arasında çıkan tartışma ölümle bitti.

Cinayet öncesi yaşanan tartışma kamerada

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, iki arkadaş arasında çıkan tartışma ölümle bitti. Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden genç ise gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay önceki gece Kıraç'ta meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Sedat Korkmaz ile arkadaşı Şerafettin K., bilinmeyen bir nedenden dalıy bir market içersinde tartışmaya başladılar. Tartışma sonrası Şerafettin K., aracına bindi. Sedat Korkmaz da aracın önüne gecip Şerafettin K'nın gitmesini engelledi. Bunun üzerine Şerafettin K., belinden çıkardığı tabancayla Korkmaz'a kurşun yağdırdı. Biri göğsüne olmak üzere vücuduna iki kurşun isabet eden Sedat Korkmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkmazın cenazesi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis olaydan sonra kaçan ve bir markette çalıştığı öğrenilen Şerafettin K'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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