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- Tartıştığı arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 17:05 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta, iki arkadaş arasında çıkan tartışma ölümle bitti.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta, iki arkadaş arasında çıkan tartışma ölümle bitti. Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden genç ise gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Olay önceki gece Kıraç'ta meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Sedat Korkmaz ile arkadaşı Şerafettin K., bilinmeyen bir nedenden dolayı bir market içerisinde tartışmaya başladılar. Tartışma sonrası Sedat Korkmaz aracına bindi. Şerafettin K., da aracın önüne geçerek Korkmaz'ın gitmesini engellemeye çalıştı. Ancak Korkmaz gitmekte ısrar edince Şerafettin K., belinden çıkardığı tabancayla Korkmaz'a kurşun yağdırdı. Biri göğsüne olmak üzere vücuduna iki kurşun isabet eden Sedat Korkmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Korkmazın cenazesi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis olaydan sonra kaçan ve bir markette çalıştığı öğrenilen Şerafettin K'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAF9

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