Tartıştığı arkadaşını tüfekle vuran zanlı tutuklandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tartıştığı arkadaşını tüfekle vuran cinayet şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi’nde Aytekin P. ile arkadaşı Serkan K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytekin P., av tüfeğiyle Serkan K.’yi vurdu. Başına isabet eden kurşun sonucu ağır yaralanan 34 yaşındaki Serkan K., kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aytekin P. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Geniş güvenlik önlemi
İfadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri arasında mahkemeye getirilen cinayet şüphelisi Aytekin P., tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.
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