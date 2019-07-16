HABER

Tartıştığı arkadaşını yaralayıp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 23:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı kız arkadaşını pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını pompalı tüfekle yaralayıp intihar etti.

Kocatepe Mahallesi'nde bir parkta Hidayet Yiğit (21), kısa süre önce tanıştığı kız arkadaşı Şerife Belek (21) ile henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Hidayet Yiğit, otomobilinden getirdiği pompalı tüfekle önce kız arkadaşı Belek'e ateş etti.

Kız arkadaşının yere düştüğünü gören zanlı, pompalı tüfeği başına dayayarak intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Belek ile zanlı Yiğit, ağır yaralı olarak Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Zanlı Yiğit'in hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılmadığı, kız arkadaşı Belek'in de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
Ay, tutulma öncesi kızıla büründüAy, tutulma öncesi kızıla büründü
Mete Yarar: “Bu dönemi doğru okuyamazsak darbenin sonrası iç savaştır"Mete Yarar: “Bu dönemi doğru okuyamazsak darbenin sonrası iç savaştır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis tartışma

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Bu bir sabotajdır

Aleyna Tilki, sarı bikinisiyle şov yaptı!

Aleyna Tilki, sarı bikinisiyle şov yaptı!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Konya'da yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

Eski sevgili dehşeti! Sokak ortasında öldürdü

SON DAKİKA! Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü!

PKK patlayıcısıyla hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'yi kahreden olay! Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuklarına uğurlandı

Sıcaktan ölen köpeğin sahibine 7 bin 802 lira ceza

Çatıya zincirledi, ölümüne neden oldu! İşte cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.