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Tartıştığı arkadaşlarını silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 23:01 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa'da arkadaşları tarafından silahla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir kişi, tartıştığı iki arkadaşını silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1106. Sokak'taki bir kafeye gelen Vural A, Bahattin A. ve Tuncay Ö. bir süre oyun oynadı.

Kafeden ayrılıp bir süre sonra geri dönen Tuncay Ö, dışarı çağırdığı arkadaşlarıyla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay Ö, kafenin işletmecisi de olan Vural A. ile Bahattin A'ya tabancayla ateş açtı.

Ağır yaralanan Vural A. ile Bahattin A, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö. ise olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa silahlı yaralama tartışma

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