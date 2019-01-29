Tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde Olcay K. (19), iddiaya göre tartıştığı babaannesi Nazlı K.'yı (73) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20021 Sokak'taki Nazlı K.'ya ait evde meydana geldi. Nazlı K., iddiaya göre torunu Olcay K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Olcay K. pompalı tüfek ile babaannesi Nazlı K.'yı ateş açarak evden kaçtı. Silah sesleri üzerine eve gelen komşular ve aile yakınları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Nazlı K.'nın çocukları, annelerinin öldüğünü öğrenince evin önünde sinir krizi geçirdi. Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Olcay K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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