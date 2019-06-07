HABER

Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 23:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı oğlu tarafından silahla vurularak yaralandı.Olay, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi Aziz Oğlu Sokak’ta meydana geldi.

Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

Diyarbakır’da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı oğlu tarafından silahla vurularak yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi Aziz Oğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs sokak ortasında babasıyla henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı ruhsatsız tabancasıyla 5 el ateş etti. Baba ayağından yaralanırken, oğlu ise kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ekipleri, babasına kuşun sıkan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

Tartıştığı babasına kurşun yağdırdı

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Taşova’da trafik kazası: 6 yaralıTaşova’da trafik kazası: 6 yaralı
Tarla ilaçlarken hayatını kaybettiTarla ilaçlarken hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Öldüğünü çobanlar fark etti

Öldüğünü çobanlar fark etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.