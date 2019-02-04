Afyonkarahisar’da bir genç, tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Belkaracaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları bulunan Ö.Ç. (18), Babası İsa Ç. (54) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Ö.Ç. evde bulanan av tüfeğini babasına doğrultarak yakın mesafeden göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Baba İsa. Ç., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba İsa Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Babasını öldüren Ö.Ç., jandarma ekipleri tarafından köyde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Üniversiteli Leyla'dan acı haber!
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Pentagon'dan flaş karar! 3 bin 750 askeri gönderiyorlar
Trump'a karşı harekete geçtiler! 'Irak, babanın çiftliği değil'
Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum