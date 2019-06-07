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Tartıştığı babasını bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 23:48 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tartıştığı oğlu Ş.K.

Tartıştığı babasını bacağından vurdu

Emrah KIZIL/DİYARAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tartıştığı oğlu Ş.K. tarafından sol bacağından silahla vurulan S.K. (62), hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, gece saatlerinde Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.K., bilinmeyen nedenle tartıştığı babası S.K.'yı sol bacağından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.K., olaydan sonra kaçarken, S.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
Polis ekipleri, Ş.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Tartıştığı babasını bacağından vurduTartıştığı babasını bacağından vurdu

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