Tartıştığı babasını bıçakla yaraladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Tunca Sokak'ta yaşayan 46 yaşındaki Yılmaz A. ile 18 yaşındaki oğlu Soner A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Soner A. babasını bıçaklayıp kaçtı.

Haber verilmesi üzere olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz A. tedavi altına alındı.

Fenalaşan Soner A'nın annesinin de aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Cezaevinden bir ay önce çıktığı belirtilen Soner A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

