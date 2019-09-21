HABER

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 02:08 | Son Güncelleme

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, A.B. (17) ile babası Y.B. arasında Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.B, babasını bıçakladı.

Tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Y.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bekleyen şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli daha sonra emniyete götürüldü.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Maltepe'de 17 yaşındaki genç babasını bıçaklayarak öldürdüMaltepe'de 17 yaşındaki genç babasını bıçaklayarak öldürdü
Dört katlı apartmanın altından çıktı! Osmanlı döneminden kalmaDört katlı apartmanın altından çıktı! Osmanlı döneminden kalma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baba oğul kavgası bıçak cinayet

En Çok Okunan Haberler

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dört katlı apartmanın altından çıktı! Osmanlı döneminden kalma

Dört katlı apartmanın altından çıktı! Osmanlı döneminden kalma

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Neslican Tay hayatını kaybetti! Neslican Tay kimdir?

Neslican Tay hayatını kaybetti! Neslican Tay kimdir?

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi

Son dakika! Neslican Tay hayatını kaybetti

Neslican Tay'dan acı haber!

Adnan Oktar savunma yaparken çekilen fotoğrafa suç duyurusu

O fotoğrafa suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.