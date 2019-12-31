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  4. Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen C.Y. (23), bilinmeyen bir nedenle babası Mehmet Salih Y. (56) ve annesi Behiyehan Y. (47) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y, bıçakla babasına ve kendisine engel olmak isteyen annesine saldırdı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan annenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

C.Y, emniyet müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama Hakkari saldırı Yüksekova

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