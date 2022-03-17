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Tartıştığı babasını öldürüp başında bekledi! Yakınları kriz geçirdi: Öyle birisi değildi

17.03.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan olay kan dondurdu. Büyükçekmece'de, bir kişi tartışma sonucunda babasını silahla vurarak öldürdü. Babasının cansız bedeni başında bekleyen zanlı, ekiplerce gözaltına alındı. Silah seslerini duyan komşular ve yakınları olayı öğrenince sinir krizi geçirdi. Katil zanlısını tanıyan bir kişi, "Sakin birisiydi, öyle bir şey yapacak biri değildi." ifadelerini kullandı. İşte korkunç olayın detayları...

Tartıştığı babasını öldürüp başında bekledi! Yakınları kriz geçirdi: Öyle birisi değildi

İstanbul Büyükçekmece’de evde tartıştığı babasını tabanca ile vurarak öldüren şahıs, babasının cesedi başında bekleyerek polise teslim oldu.

SİNİRLENİP BABASINI ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Hürriyet Mahallesindeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Hasan Tan (58) ile oğlu Şaban Tan (37) apartmanın giriş katındaki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında babasına sinirlenen Şaban Tan, yanında bulunan tabanca ile babası Hasan Tan’ı vurarak öldürdü. Evden silah seslerinin geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırarak evin içine girdi.

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BABASININ CESEDİ BAŞINDA BEKLEYİP TESLİM OLDU

Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri, babasının cesedi başında bekleyen Şaban Tan’ı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmanın ardından eve giren sağlık ekipleri ise Hasan Tan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekiplerin evde yaptığı çalışmaların ardından baba Hasan Tan’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Tan’ın cenazesinin çıkışı sırasında yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Emniyete götürülen Şaban Tan’ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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"SAKİN BİRİSİYDİ"

Olaya ilişkin yaşadıklarını anlatan mahalle sakini bir kişi, “Sakin birisiydi, öyle bir şey yapacak birisi değildi, aralarında ne olduğunu bilmiyoruz. Bizde komşuyuz, aynı köylüyüz. Böyle bir şey umduğumuz bir insan değildi” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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