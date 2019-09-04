HABER

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle ile öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 23:20 | Son Güncelleme

Giresun’da bir kişi, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.Edinilen bilgilere göre olay, Bulancak ilçesine bağlı Yaslıbahçe köyünde meydana geldi.

Giresun’da bir kişi, tartıştığı babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay, Bulancak ilçesine bağlı Yaslıbahçe köyünde meydana geldi. Hicabi U. (52) ile İddialara göre şizofreni hastası oğlu Turgut U. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Turgut U. tartışma sırasında yanında bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın yaşandığı yere gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hicabi U.’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemenin ardından Hicabi U.’nun cansız bedeni Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan olay yerinden kaçan şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

PARTNERReynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...Reynmen olay yarattı! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Hırsını alamayan sürücü önce otobüse, sonra motosiklete çarpıp kaçtıHırsını alamayan sürücü önce otobüse, sonra motosiklete çarpıp kaçtı
Ümraniye’de özel halk otobüsü alev alev yandıÜmraniye’de özel halk otobüsü alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!

G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.