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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Levent B. (21), bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Bülent B.'yi (44) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı.

Tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Levent B. (21), bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Bülent B.'yi (44) pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Olay sırasında saçmaların isabet ettiği 1 kişi de hafif yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Turgut Özal Bulvarı Hasan Şekerci Meydanı'nda meydana geldi. Bülent B. ile oğlu Levent B., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir süre sonra geri dönen Levent B., yanında getirdiği pompalı tüfekle babası Bülent B.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların eline ve bacağına isabet ettiği Bülent B. yaralandı. Saçmaların isabet ettiği İ.Y. adlı kişi de hafif yaralandı. Bülent B. ve İ.Y., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan Levent B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladıTartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladıTartıştığı babasını pompalı tüfekle yaraladı

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