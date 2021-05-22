HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tartıştığı babasını tabanca ve bıçakla öldürdü

Tartıştığı babasını tabanca ve bıçakla öldürdü

22.05.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, Mahmut Tarık Ekinci (34), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Ahmet Ekinci'yi (66) önce tabanca ile vurdu, sonra da bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı babasını tabanca ve bıçakla öldürdü

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Tarık Ekinci, akşam yemeği sonrası babası Ahmet Ekinci ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Mahmut Tarık, ruhsatsız tabancayla babası Ekinci'ye 3 el ateş açtı.

Ardından ise, mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı.

Kalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi hayatını kaybetti! Annesi tutuklandıKalede, surdan düşen şizofreni hastası Ferdi hayatını kaybetti! Annesi tutuklandı

TESLİM OLDU

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ahmet Ekinci'nin öldüğünü belirledi.
Cinayet zanlısı Mahmut Tarık ise, suç aletleriyle birlikte jandarmaya teslim oldu.

Jandarmanın çalışmasının ardından Ahmet Ekinci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir""Soyunmama sebebim Mustafa Ceceli'dir"
Akşener'le tartışmıştı! Para aldığı şahıs oğlu çıktıAkşener'le tartışmıştı! Para aldığı şahıs oğlu çıktı
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku!

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Kırmızı ışıkta duramayan araç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralı

Kırmızı ışıkta duramayan araç dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

'Canlı bomba' krizi! Açığa alındılar

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.