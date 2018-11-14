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Tartıştığı babasını tabancayla vurup, kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 09:21 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Zeki Gül (23), tartıştığı babası Ergün Gül'ü (60) tabancayla vurarak, karnından yaraladı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Zeki Gül (23), tartıştığı babası Ergün Gül'ü (60) tabancayla vurarak, karnından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gül, tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan Zeki Gül'ün yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Dolmalık mevkisinde meydana geldi. Zeki Gül, evde henüz bilinmeyen nedenle babası Ergün Gül ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Zeki Gül, babasını karnından vurdu. Ergün Gül, kanlar içinde yere yığılırken, oğlu ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gül, sağlık görevlilerince ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Ergün Gül'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeki Gül'ü yakalamak için çalışma başlattı.

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