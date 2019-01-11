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Tartıştığı babasını tabancayla yaraladı

EĞİTİM HABERLERİ  | 11.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

Tartıştığı babasını tabancayla yaraladı

Adıyaman'da tartıştığı oğlu tarafından tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi 1858 No'lu Sokak'ta yaşayan 56 yaşındaki Bahattin U, henüz belirlenemeyen nedenle evde oğlu Gökhan U. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan U, evdeki ruhsatsız tabancayla babasını tek el ateş ederek bacağından yaraladı.

Bahattin U, 112 Acil Servis ekibince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Gökhan U, suç aleti silahla polise teslim oldu.

Bahattin U'un eşi Ayten U, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, mutfakta eşi için kahvaltı hazırladığı sırada silah sesi duyduğunu belirterek, "İçeri gittiğimde eşimin bacağından yaralandığını gördüm. Bez parçasını kanayan bacağına bastırdım. Daha sonra da çocuklarımı ve 112 Acil Servis ekiplerini aradım." diye konuştu.

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Adıyaman olay inceleme tabanca yaralama

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