Tartıştığı babasını tüfekle öldürdüğü iddiası

Aksaray'da tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Aziz C. (30), merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki evlerinde para meselesinden tartıştığı babası Ali C'yi (52) uyuduğu sırada ruhsatsız av tüfeğiyle öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelinin battaniyeye sardığı babasının cesedini kamyonetin arkasına sakladığını belirledi.
Aziz C, suç aleti silahla gözaltına alındı.
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