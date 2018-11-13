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Tartıştığı babasını vurdu kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 22:13 | Son Güncelleme

AYDIN’ın İncirliova İlçesinde Zeki Gül (23), tartıştığı babası Ergün Gül’ü (60) tabancayla vurdu.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın İncirliova İlçesinde Zeki Gül (23), tartıştığı babası Ergün Gül’ü (60) tabancayla vurdu. Karnından yaralanan Ergün Gül, hastaneye kaldırılırken, şüpheli Zeki Gül ise kaçtı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Dolmalık Mevkisi’nde meydana geldi. Zeki Gül, evde henüz bilinmeyen bir nedenle babası Ergül Gül ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran Zeki Gül, babası Ergül Gül’ü karnından vurdu. Baba Gül kanlar içerisinde yere yığılırken Zeki Gül olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ergül Gül, Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralanan babanın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Zeki Gül’ü yakalamak için çalışma başlattı.

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