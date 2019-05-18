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Tartıştığı çocuklar ödevini parçalayınca soluğu polis merkezinde aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tartıştığı çocuklar tarafından ödevi parçalanan 12 yaşındaki çocuk, ağlayarak polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Kavaklı Sahili’nde meydana gelen olayda, Dumlupınar Ortaokulu 6.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tartıştığı çocuklar tarafından ödevi parçalanan 12 yaşındaki çocuk, ağlayarak polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Kavaklı Sahili’nde meydana gelen olayda, Dumlupınar Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Metehan Şanlı, sahilde otururken, yanına gelen bir grup çocukla tartışmaya başladı. Metehan Şanlı, zorla yemeğini almak isteyen çocuklara tepki gösterirken, çocuklar ödev için hazırladığı maketi parçaladı. Fen bilimleri dersi için hazırladığı ödevinin parçalandığını gören Metehan Şanlı, ağlayarak polis merkezinin yolunu tuttu. Polis merkezine gelen Metehan Şanlı, polislere ödevini parçalayan çocuklardan şikayetçi olmak istediğini söyledi. Polis merkezinde görevli ekipler tarafından sakinleştirilen Metehan Şanlı’nın öğretmeni arandı. Polis ekiplerinin durumu anlatması üzerine Şanlı’nın öğretmeni ödevi ileri bir tarihte teslim edebileceğini söyledi.
“Polise geldiğimde sinirden ağlamaya başladım”
Olay anını anlatan Metehan Şanlı, ödevinin parçalanmasına çok üzüldüğünü söyleyerek, “Arkadaşım ile birlikte sahile gittik. Sahilde otururken gelen çocukların saldırısına uğradık. Geldiklerinde bizim yemeklerimiz almaya çalıştılar. Sonra kargaşa çıktı. Oradaki ağabeyler araya girdi. Ödevimin parçalandığını görünce polise gideceğimi söyledim. Polise geldiğimde sinirden ağlamaya başladım. Onlarda üzülmemem gerektiğini söylediler. Öğretmenimi aradılar. Öğretmenim de ‘Tekrar yaparsın’ dedi. Ben de en başından tekrar yapacağım” dedi.

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