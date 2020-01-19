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  4. Tartıştığı damadını öldürdü

Tartıştığı damadını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi’nde meydana geldi.

Tartıştığı damadını öldürdü

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Başkarcı - Hallaçlar minibüs durağında hat sahibi olan ve aynı zamanda şoför olarak minibüs kullanan evli, bir çocuk babası G.Ç., gece geç saatlerde kayınpederi R.D.’nin evine geldi. Damat ile kayınpederi arasında çıkan tartışma belli bir süre sora kavgaya dönüşünce, R.D. pompalı tüfekle damadı G.Ç.’yi göğsünden vurarak yaraladı. Olayı duyan vatandaşlar polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan şahsı yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı. G.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında R.D. gözaltına alındı. Öte yandan, G.Ç.’nin kayınbiraderinin eşiyle yasak ilişkisi olduğu gerekçesiyle kayınpederi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Tartıştığı damadını öldürdü

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